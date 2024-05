Desastre do RS piora avaliação sobre demanda atual e derruba confiança do comércio, afirma FGV

O desastre que aflige o Estado do Rio Grande do Sul provocou uma piora na avaliação sobre a demanda atual, derrubando a confiança do comerciante brasileiro em maio, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Comércio (Icom) recuou 4,0 pontos na passagem de abril para maio, para 91,5 pontos, após duas altas consecutivas. Em médias móveis trimestrais, o indicador cresceu 0,7 ponto, a sexta elevação consecutiva.

"A queda no mês foi totalmente influenciada pela piora das avaliações sobre a demanda no momento presente, que tiveram forte recuo com o impacto do desastre ambiental do Rio Grande do Sul. Em contraste, a estabilidade observada nas expectativas mantém o índice em patamar baixo, sugerindo um cenário de incerteza sobre a retomada do setor, mesmo com a melhora de variáveis macroeconômicas como inflação e emprego", avaliou Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em maio, a queda na confiança ocorreu em cinco dos seis principais segmentos do comércio. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) encolheu 7,9 pontos, para 90,6 pontos. O Índice de Expectativas (IE-COM) avançou 0,1 ponto, para 93,0 pontos, maior nível desde outubro de 2022.