BYD lança na China novos carros híbridos com autonomia de mais de 2 mil quilômetros

Maior fabricante de veículos elétricos do mundo, a chinesa BYD lançou, nessa terça-feira, 28, dois sedãs híbridos plug-in com trens de força atualizados que dão autonomia para percorrer mais de 2.100 quilômetros sem reabastecimento ou recarga.

Os preços dos modelos, chamados Qin L DM-i e Seal 06 DM-i, variam de 99.800 yuans (U$ 13.775,21) a 139.800 yuans - preços relativamente baixos para o segmento de sedãs na China. Os novos trens de força são a quinta iteração da BYD desde que lançou seu primeiro modelo híbrido plug-in em 2008. As novas versões reduziram o consumo de combustível para 2,9 litros por 100 quilômetros, em comparação com os 3,8 litros por 100 quilômetros da versão anterior, há três anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As ações da BYD, listadas em Hong Kong, subiram 5,3% nesta quarta-feira, 29, tornando-se a maior ganhadora entre os componentes do Índice Hang Seng. As ações listadas em Shenzhen fecharam em alta de 8,35%, seu maior aumento em um dia desde setembro de 2021. Fonte: Dow Jones Newswires.