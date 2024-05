Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após NY voltar mista de feriado

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 29/05/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, após o comportamento misto de Wall Street ontem na volta de um feriado.

O índice Nikkei caiu 0,77% em Tóquio, a 38.556,87 pontos, pressionado por ações de eletrônicos e maquinário, à medida que o juro do título do governo japonês (JGB) de 10 anos renovou máxima em 12 anos com expectativas de mais aperto monetário por parte do Banco do Japão (BoJ), enquanto o Hang Seng recuou 1,83% em Hong Kong, a 18.477,01 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 1,67% em Seul, a 2.677,30 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,90% em Taiwan, a 21.662,50 pontos.