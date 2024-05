Ouro fecha em alta, retomando rali; prata volta a bater máximas em mais de 10 anos

O ouro fechou em alta, ainda apoiado pela demanda aumentada de BCs e da China e pelos fluxos à segurança em meio às tensões geopolíticas. A prata também retomou rali e encostou nas máximas em mais de uma década na sessão, se tornando uma opção cada vez mais atrativa aos investidores entre os ativos considerados seguros.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em alta de 0,94%, a US$ 2.356,50 a onça-troy. A prata para julho avançou 5,37%, a US$ 32,137 a onça-troy.

"Os metais estão em alta, com a prata desencadeando uma nova corrida de alta de curto prazo", escreveu o Spartan Capital. "Recomendamos a compra de ouro e prata, pois ambos estão agora em posição de atingir novas máximas."