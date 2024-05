Deputados têm que votar projeto do Mover hoje por conta da caducidade da MP, afirma Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que os deputados têm que votar o projeto que institui o Mover, que prevê incentivos para o setor automotivo, nesta terça-feira, 28, por conta da caducidade da Medida Provisória no dia 31 de maio, e defendeu a manutenção do dispositivo sobre a taxação do e-commerce. Lira fez a declaração a jornalistas, após ter se reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, e com líderes partidários na residência oficial da Câmara.

Segundo o presidente da Câmara, o relator do Mover, deputado Átila Lira (PP-PI), chegou a dar alternativas a Lula, mas não especificou qual deve ser adotada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O presidente Lula deve estar nesse momento conversando com seus ministros da Fazenda, da Casa Civil, para ter um posicionamento, para ver se a gente pode chegar num meio termo de gradação", declarou Lira.