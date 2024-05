PPSA publica edital para leiloar 33 milhões de barris de petróleo da União em 2025

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) informou que publicou nesta segunda-feira, 27, no Diário Oficial da União, o aviso do edital do 4º Leilão de Petróleo da União, que será realizado na sede da B3, em São Paulo, no próximo dia 31 de julho. A empresa vai comercializar 33 milhões de barris de petróleo no certame. O leilão comercializará toda a produção estimada para a União, em 2025, dos Campos de Mero e Búzios.

Em nota, o diretor de Administração, Finanças e Comercialização da PPSA, Samir Awad, afirma que estes campos são os principais produtores de petróleo da União e a expectativa é de que a arrecadação com o leilão supere R$ 13 bilhões para o governo federal.

Os recursos serão recebidos ao longo de 2025 e podem variar conforme o preço do barril, o valor oferecido no leilão e a taxa de câmbio. "Estamos apresentando as oportunidades do leilão ao mercado e temos percebido bastante interesse", afirmou.