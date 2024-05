Petróleo opera em alta, impulsionado por tensões no Oriente Médio, e com liquidez reduzida

Os contratos futuros de petróleo operaram em alta nesta segunda-feira, 27, impulsionados por renovadas tensões no Oriente Médio. As ações israelenses na Faixa de Gaza ganharam novos desdobramentos e geraram críticas internacionais, o que abre espaço para prêmios de risco diante de uma eventual escalada do conflito. Nesta segunda, os mercados contaram com liquidez reduzida, devido a feriados nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Às 14h17 (horário de Brasília), no pregão eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para julho operava em alta de 1,16% (US$ 0,90), a US$ 78,62 por barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para agosto fechou em alta de 1,27% (US$ 1,04), a US$ 82,88 o barril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Israel enfrenta duras criticas da comunidade internacional após um ataque em Rafah, no Sul de Gaza, que matou pelo menos 45 pessoas. Em paralelo, a imprensa israelense informou que um soldado egípcio morreu durante confronto com forças de Israel.