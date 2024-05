Linha de crédito a empresas maiores do RS envolve grande mobilização de recursos, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 27, que a nova linha de crédito para empresas de maior porte do Rio Grande do Sul envolve uma "grande mobilização" de recursos e deve ser anunciada nesta semana pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin.

"Nesta semana o vice-presidente Alckmin está indo ao Rio Grande do Sul e fará o anúncio para aquelas empresas, industriais, agricultores, que são de maior porte. Disponibilizamos recursos pra atender pequenos e médios, seja no âmbito rural, comércio ou indústria. Nesta semana daremos outro passo, para os maiores, com grande mobilização de recursos, também vencendo as etapas burocráticas para que o ministro Alckmin anuncie no Rio Grande do Sul essa nova linha de crédito", afirmou Durigan durante sessão de debates sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul realizada no plenário do Senado.

Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que trataria do tema com Alckmin ao chegar na sede da pasta em Brasília. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo federal prepara o anúncio de uma linha de crédito voltada para grandes empresas afetadas pela tragédia das chuvas no Estado gaúcho. No fim da última semana, a informação era a de que o número, ainda sendo fechado, poderia passar de R$ 10 bilhões.