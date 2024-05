Japão mantém avaliação de recuperação moderada em maio, com pausa aparente e preços moderados

O governo do Japão manteve, pelo terceiro mês seguido, sua avaliação de que a economia do país "está se recuperando em ritmo moderado" e que "recentemente parece estar pausando". O relatório econômico mensal de maio, publicado nesta segunda-feira, 27, reitera também que os preços ao consumidor "têm subido moderadamente".

A economia japonesa deverá continuar crescendo em ritmo moderado no curto prazo, apoiado pela melhora no emprego e na renda, reitera o governo. Entretanto, a desaceleração no exterior é um risco baixista para o Japão, observa o relatório, citando os efeitos do aperto monetário global e as preocupações com a economia da China.

O governo diz que manterá em foco os aumentos nos preços, a situação no Oriente Médio e as flutuações nos mercados financeiros e de capital.