Free flow na BR-101 tem 10% de inadimplência no 1º ano, menos do previsto; CCR quer ajustes

Os testes com a CCR RioSP seguirão em análise por mais um ano. Depois disso, questões como os níveis de inadimplência deverão ser avaliados para que se conclua sobre a vantajosidade do modelo.

No free flow, os veículos são identificados ou por uma etiqueta eletrônica (TAG) ou pela placa do veículo. O objetivo é dar maior agilidade e fluidez ao usuário-consumidor na rodovia.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) apresentou nesta segunda-feira, 27, um balanço dos primeiros 14 meses das operações do free flow, modelo de cobrança de pedágios sem praças físicas. Os testes nas três praças implantadas na BR-101, operadas pela CCR RioSP, foram classificados como satisfatórios. Contudo, foram observadas demandas de ajustes tecnológicos e de comunicação com usuários, com o objetivo principal de reduzir a inadimplência, tendência que acompanha o modelo.

Apesar da avaliação geral positiva por parte da ANTT e da CCR, o sistema de freeflow foi alvo de grande volume de reclamações. Em abril, a Justiça Federal decidiu, ao ser provocada pelo Ministério Público, suspender 32 mil multas aplicadas a usuários que, em teoria, não pagaram o pedágio. O MP diz que constatou-se falha do sistema.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 27, o diretor da ANTT Luciano Lourenço disse que parte do problema com autuações indevidas se deu por uma transição do sistema no ano passado. Porém, diz que as reclamações do MP são superficiais e que a própria ANTT já vinha monitorando e suspendendo autuações por erro do sistema.

"É importante observar que, sempre que colocarmos um pedágio em uma rodovia onde não havia cobrança, existe uma resistência natural nos primeiros meses. Então avalio que essa ação (do MP) se deu mais por resistência dos usuários a ter que pagar tarifa do que o sistema do free flow em si", avalia Lourenço.