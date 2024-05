Focus: Mediana para IPCA de 2026 sobe de 3,50% para 3,58%, após 46 semanas de estabilidade

Economistas do mercado financeiro aumentaram novamente as suas projeções para a inflação. Na edição do relatório Focus desta segunda-feira, 27, a mediana para 2024 passou de 3,80% para 3,86% e a mediana para 2025, de 3,74% para 3,75%, dando continuidade ao movimento observado nas últimas semanas. A projeção para 2026 - estável havia 46 semanas - subiu de 3,50% para 3,58%.

Um aumento das estimativas de inflação de longo prazo era esperado por analistas do mercado, como mostrou o Estadão/Broadcast. A incerteza sobre o compromisso do Banco Central com o cumprimento da meta para o IPCA a partir do ano que vem, quando o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, será substituído por um indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pesa no movimento.

Essa incerteza cresceu desde a última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que diminuiu a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, para 10,5%. A minoria - inteiramente composta por diretores indicados por Lula, crítico do nível dos juros, que considera altos - votou por uma redução mais intensa da taxa, de 0,5 ponto porcentual.