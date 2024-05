CNI: indústria da construção está confiante e com expectativas positivas para próximos meses

A indústria da construção se mostrou confiante em maio e com expectativas positivas para os próximos meses, segundo pesquisa Sondagem Indústria da Construção, divulgadas nesta segunda-feira, 27, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O levantamento mostra que, mesmo o recuo de 0,8 ponto, o índice de confiança do empresário da indústria da construção ficou em 51,7 pontos em maio, acima da linha divisória dos 50 pontos, indicando confiança. O índice varia de zero a 100 pontos e valores abaixo de 50 mostram falta de confiança.

"As expectativas para os próximos meses podem estar relacionadas ao papel fundamental que o setor da Construção desempenhará na reconstrução da infraestrutura que foi devastada no Rio Grande do Sul. Logo, há expectativas para nível de atividade, contratação de mão de obra, novos empreendimentos e compra de matéria-prima, além do aumento na intenção de investir", avalia a economista da CNI, Paula Verlangeiro.

A Sondagem mostra que o índice de intenção de investimento da indústria da construção teve alta de 2,7 pontos de abril para maio, chegando a 45,9 pontos. Apesar de estar abaixo da linha dos 50 pontos, o índice é maior que o de maio de 2023 e 2022 e está acima da média histórica do indicador, que é de 37,4 pontos.