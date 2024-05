Alckmin afirma que auxílio às grandes empresas do RS será anunciado entre hoje e amanhã

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Gerado Alckmin, disse nesta segunda-feira, 27, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, devem definir ainda nesta segunda-feira o auxílio a grande empresas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O anúncio, disse ele, deverá ser até terça-feira, 28.

Alckmin disse que o auxílio será por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que terá uma unidade avançada em Porto Alegre.

Ele mencionou a quantia de R$ 15 bilhões para o benefício. Alckmin também disse que médias empresas poderão ser atendidas pelo Pronampe, programa criado para socorrer empresas que perderam receita durante a pandemia de covid-19.