Governo intensificará obras do PAC no RS e reconstruirá ponte do Caí

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou no sábado, 25, que o governo intensificará as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Rio Grande do Sul, Estado devastado pelas enchentes.

Durante inauguração de obras viárias na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (SP), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele também disse que o Executivo iniciará no próximo mês a reconstrução da ponte do rio Caí, que foi interditada por conta das fortes chuvas.

"Essa BR, a 116, foi uma das mais afetadas no RS pelas fortes chuvas", declarou Renan, ao citar a rodovia das obras inauguradas em Guarulhos. O ministro disse que agora restam apena quatro pontos de bloqueio na parte da rodovia que atravessa o RS.