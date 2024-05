Escola profissionalizante faz feirão com mais de 300 vagas de emprego

A rede de escolas profissionalizantes Grau Técnico disponibilizará um feirão com mais de 300 vagas de emprego. O evento, para quem deseja ingressar no mercado de trabalho, ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 27, em Fortaleza, a partir das 10 horas, durante o evento que se estende ao longo do dia.

Esta será a 5ª edição da "Feira de Empregabilidade", que além de oportunidades de emprego e estágio, oferecerá workshops, consultas oftalmológicas, massoterapia, ginástica laboral, distribuição de brindes e auxílio para inscrições em bolsas de estudo ofertadas pela rede Grau Educacional.

A Feira de Empregabilidade será aberta ao público em geral, não sendo necessário ser estudante da instituição para participar.