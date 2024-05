Eletrobras: trabalhadores poderão entrar em greve a partir de 3 de junho

Sindicatos dos empregados da Eletrobras (Senge/RJ; Sintergia/RJ; Sinaerj e Sindecon/RJ) marcaram para a próxima segunda-feira, 27, uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) online conjunta para deliberar sobre a realização de uma greve a partir de 3 de junho por tempo indeterminado.

A convocação da greve é uma resposta à proposta final da empresa sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) divulgada ontem.

Em nota assinada pelo presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro (Senge/RJ), Olímpio Alves dos Santos, a categoria deverá entrar em estado de greve, que culminará em uma greve por tempo indeterminado no dia 3 de junho.

Congelamento de benefícios

A Eletrobras recuou no corte de salários para empregados que ganham abaixo de R$ 16 mil, mas manteve os cortes individuais para quem ganha acima desse valor e não avançou no reajuste salarial, acenando com salários congelados por dois anos. Os benefícios recebidos pelos empregados - como auxílio creche, auxílio educação, 13 créditos de auxílio alimentação, entre outros -, foram mantidos, mas também não terão reajuste por dois anos.