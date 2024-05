Taxas longas de juros recuam com foco em dados dos EUA e à espera de diretores do BC

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em baixa nesta sexta-feira, 24, nos vencimentos intermediários e longos, dando continuidade à queda registrada na quinta-feira, com retirada de parte dos prêmios de risco de longo prazo. Enquanto aguardam pelos discursos de dirigentes do Banco Central, à tarde, os investidores acompanham o noticiário dos Estados Unidos.

Por lá, o dólar e os retornos dos Treasuries perderam fôlego e as bolsas americanas se fortaleceram após o dado de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, que mostrou queda em maio, mas ainda com resultado acima do esperado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O indicador, elaborado pela Universidade de Michigan, recuou de 77,2 em abril a 69,1 na leitura final de maio. O resultado foi maior que o dado preliminar e que a previsão de analistas ouvidos pela FactSet, de 67,4.