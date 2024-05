Na contramão do exterior, dólar sobe com risco doméstico no radar

Na contramão do sinal de baixa da moeda norte-americana no exterior, o dólar à vista ganhou força nas últimas horas de negociação e encerrou a sessão desta sexta-feira, 24, em alta, no maior nível de fechamento no mês. O tombo do real reflete a combinação de busca por proteção em ambiente de liquidez reduzida, em razão do feriado de segunda-feira nos Estados Unidos (Memorial Day), com um aumento da percepção de risco doméstico.

A moeda brasileira já apresentava desempenho inferior a de seus pares desde a primeira etapa de negócios, mas sofreu mais à tarde em meio a declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a deterioração recente das expectativas de inflação.

Analistas afirmam que há um desconforto crescente dos investidores com a percepção de menor compromisso do governo com o cumprimento das metas fiscais e temores de um BC mais leniente com a inflação a partir do ano que vem, quando Campos Neto será substituído por nome indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.