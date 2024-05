Lula diz que países terão de investir no Brasil se quiserem energia verde produzida aqui

Lula comentou que, como presidente da República, está "num time que tem 203 milhões de jogadores". "Todo santo dia, tenho que acordar levantando a autoestima da minha tropa, dos meus jogadores", contou. "Digo aos ministros: 'Não há possibilidade de pessimismo de alguém que mora no País, que tem a competência do Brasil, que já perdeu tantas oportunidades, mas que é o maior produtor de suco de laranja, café, açúcar..."

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enalteceu o potencial do Brasil como um país produtor no mundo contra o que classificou de baixa autoestima que acompanha os brasileiros. Lula disse que o Brasil não irá produzir hidrogênio verde apenas para exportar e, se os países tiverem interesse no produto, precisarão trazer desenvolvimento.

Com investimento de R$ 1,2 bilhão, a unidade da Raízen é considerada a maior do mundo e tem capacidade estimada de produção de 82 milhões de litros de etanol por ano, em linha com a crescente demanda global por economias de baixo carbono. No discurso, Lula afirmou que irá fazer propaganda no mundo do etanol de segunda geração. "É preciso que o mundo compreenda que este não é um país pequeno."

O presidente aproveitou o evento para falar que a produção de hidrogênio verde no Brasil não será só para a exportação. "Se quiser, eles venham utilizar energia verde aqui, trazendo emprego para cá, trazendo desenvolvimento para cá", disse.

Piada sobre bagaço de cana