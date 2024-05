Fazenda regulamenta desconto para financiamentos no Pronaf e no Pronamp no RS

O Ministério da Fazenda publicou portaria com a regulamentação do rebate (desconto) para financiamentos no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) para produtores rurais do Rio Grande do Sul. A MP foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) com data da quinta-feira, 23.

A portaria regulamenta a concessão de desconto para novas operações de investimento a serem contratadas até 31 de dezembro deste ano.

Como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o desconto deverá ser concedido em parcela única durante a contratação do financiamento.