Empossada nesta sexta-feira, presidente da Petrobras convoca coletiva para a próxima segunda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, realiza na próxima segunda-feira, 27, após o fechamento do mercado, às 18h, a sua primeira entrevista coletiva no cargo. O anúncio acontece no mesmo dia em que a executiva foi eleita pelo conselho de administração da companhia.

Magda terá mais cedo, no mesmo dia, a sua primeira reunião de diretoria. Até o momento, apenas o diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Sergio Caetano Leite, teve que deixar o cargo após a demissão de Jean Paul Prates, há uma semana.

Especula-se que Carlos Travassos, de Engenharia, Tecnologia e Inovação, seria um dos próximos a deixar a cadeira. Já Maurício Tolmasquim anda em alta na bolsa de apostas para permanecer na diretoria de Sustentabilidade e Transição Energética.