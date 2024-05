Plano 1, o maior da Previ, tem perda de 1,02% no 1º trimestre

O Plano 1 da Previ - maior produto da entidade, com R$ 232 bilhões - fechou o primeiro trimestre com rentabilidade negativa em 1,02%, equivalente à perda de R$ 8,37 bilhões. Já o Previ Futuro registrou rentabilidade de -0,03%.

O resultado se deveu à volatilidade no período, explicou a instituição, citando a queda de 4,5% do Ibovespa, a perspectiva para os juros americanos, os cortes na Selic e a comunicação do Banco Central com indicação de maior cautela.

O Plano 1 seguiu a estratégia de imunização da carteira, que busca concentrar a maior parte dos ativos em renda fixa.