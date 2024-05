FMI diz que dívida pública da França pode alcançar nível maior que o projetado pelo governo

A dívida pública da França pode alcançar um nível maior que o projetado pelo governo, com impactos significativos sobre o crescimento do país no curto e médio prazo, alerta o Fundo Monetário Internacional (FMI). A avaliação está em comunicado para concluir uma missão do Fundo ao país, no contexto do Artigo IV das regras de funcionamento do organismo internacional.

A equipe do FMI projeta que o déficit fiscal francês continuará elevado em 5,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, com redução modesta para 4,5% em 2027. Ambos mais elevados do que a meta de 2,9%, estabelecida pelo governo da França.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A instituição aponta que as principais reformas de gastos e medidas de revisão para ajustar o déficit fiscal ainda não foram implantadas, o que mantém pressão sobre a dívida pública após a performance fraca fiscal e de crescimento em 2023. "Na ausência de novas medidas, a dívida deve crescer para 112% do PIB em 2024 e aumentar 1,5 ponto porcentual por ano no médio prazo", afirma.