Coreia do Sul anuncia pacote de US$ 19 bilhões em apoio à indústria de chips semicondutores

A Coreia do Sul anunciou um pacote de apoio de US$ 19 bilhões para reforçar a sua indústria de semicondutores, buscando alcançar os rivais internacionais em um contexto de crescente demanda chips avançados para alimentar a inteligência artificial e outros tipos de computação.

O pacote de 26 trilhões de won (US$ 19,03 bilhões), anunciado pelo presidente Yoon Suk Yeol nesta quinta-feira, concentra-se principalmente no fornecimento de apoio financeiro por meio do estatal Banco de Desenvolvimento da Coreia para fabricantes e fornecedores de chips investirem em infraestrutura de semicondutores no país do norte da Ásia.

Os incentivos fiscais que expirarão no final do ano serão estendidos para facilitar investimentos em grande escala pela indústria de semicondutores, disse Yoon.