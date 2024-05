CBI premia Tesouro Nacional por emissão sustentável do fim do ano passado

A Climate Bonds Initiative (CBI) concedeu ao governo brasileiro um prêmio pela sua primeira emissão sustentável, realizada em novembro do ano passado. O reconhecimento do Strongest Effort in Integrated Transition Policy Award (Prêmio de Maior Esforço em Política de Transição Integrada) faz parte da nona edição do Climate Bonds Awards.

"Em 2023, o Brasil lançou com sucesso um título soberano sustentável de US$ 2 bilhões, estendendo o vencimento da dívida, atraindo novos investidores e ampliando sua base de investidores", trouxe o site da CBI. "Os recursos do título apoiam o controle do desmatamento, a conservação da biodiversidade, as energias renováveis, a diminuição da pobreza e o combate à fome, demonstrando o comprometimento do Brasil com a sustentabilidade ambiental e social", trouxe a organização não-governamental, com sede em Londres.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O papel da CBI é o de tentar disseminar o mercado de green bonds pelo mundo, em especial nos países emergentes. O Tesouro Nacional vem observando o mercado internacional para repetir uma nova emissão assim que considerar que as condições estarão favoráveis.