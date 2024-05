Bolsas da Europa fecham mistas, de olho em postura de BCs e publicação de indicadores

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta quinta-feira, 23, em uma sessão com grande atenção à postura dos bancos centrais, com publicação de dados no continente e nos Estados Unidos. Além disso, o balanço da Nvidia deu impulso ao setor de chips, enquanto as perspectivas para eleições britânicas foram observadas no Reino Unido.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,04%, a 521,41 pontos.

O apetite por risco foi limitado pela ata de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), publicada na quarta-feira, 22. O tom do documento foi bastante cauteloso, esfriando as expectativas para eventuais cortes de juros nos EUA este ano.