BB desembolsa mais de R$ 9,1 bi em consignado a aposentados e pensionistas do INSS até abril

O Banco do Brasil desembolsou mais de R$ 9,1 bilhões em crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS entre janeiro e abril deste ano, um volume 60% maior que o do mesmo intervalo do ano passado. Também houve um crescimento de 140% na portabilidade de operações para o banco, para R$ 1,6 bilhão.

Ao longo dos últimos 12 meses, as taxas praticadas pelo BB nessa linha de crédito caíram 0,18 ponto porcentual, e hoje começam em 1,48% ao mês.

Os bancos podem cobrar no máximo 1,68% mensais, de acordo com as normas do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).