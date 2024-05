Haddad afirma que anúncio de medida compensatória para desoneração depende ainda de Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 22, que o anúncio das medidas elaboradas pela equipe econômica para compensar a perda arrecadatória com a prorrogação da desoneração da folha dos 17 setores e dos municípios em 2024 precisa ainda do aval do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "Depende um pouco do presidente", respondeu o chefe da equipe econômica do governo, ao ser questionado sobre o assunto após participar de audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na terça, Haddad reforçou que não está no plano da Fazenda usar a taxação de compras internacionais de até US$ 50, incluída em um projeto de lei que regulamenta incentivos ao setor automotivo, para compensar a perda de receita com desoneração.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), relator do projeto que mantém a desoneração para 17 setores, disse também na terça que espera a fonte de compensação para votar o texto. A expectativa é de que ele publique o seu parecer na quinta-feira, 23. Derrubada de vetos O ministro da Fazenda afirmou também nesta quarta que o Executivo tem que "botar a cabeça para funcionar" para conseguir cumprir a meta de resultado primário por meio de medidas que sejam aceitas pelo Congresso Nacional. Ele avaliou que, atualmente, um veto presidencial é derrubado com muita facilidade no Legislativo.