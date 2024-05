Receita abre consulta no dia 23, a lote de restituição do IR, maior da história, com R$ 9,5 bi

A Receita Federal informou que a partir da quinta-feira, 23, às 10 horas, vai abrir a consulta para o que classificou como o maior lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). De acordo com o órgão, serão contemplados 5.562.065 contribuintes, entre prioritários e não prioritários, com um valor total de crédito de R$ 9,5 bilhões - o maior valor já pago pela Receita em um lote de restituição, que inclui também restituições residuais de exercícios anteriores.

Conforme já havia divulgado o governo, em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, haverá prioridade na liberação para os contribuintes gaúchos.

Para o Estado, serão restituídas 886.260 declarações, incluindo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão.