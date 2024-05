No mercado de juros, DIs caem, seguindo juros dos Treasuries, na véspera de ata do Fed

Os juros futuros caíram em toda a curva nesta terça-feira, refletindo o recuo dos rendimentos dos Treasuries, à véspera da divulgação da ata da mais recente reunião de política monetária dos Estados Unidos. Segundo profissionais do mercado, em meio à agenda esvaziada aqui e lá fora, investidores aproveitaram para retirar parte dos prêmios de risco embutidos na curva doméstica nas últimas semanas.

As taxas de todos os contratos de depósito interfinanceiro (DI) recuaram na comparação com os ajustes da segunda-feira. O juro do contrato para janeiro de 2025 cedeu de 10,375% para 10,360%, o do DI para janeiro de 2027 passou de 11,059% para 11,015% e o do contrato para janeiro de 2029, de 11,551% para 11,500%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim como na véspera, o comportamento dos Treasuries deu o tom dos juros brasileiros na sessão. As taxas dos títulos americanos operaram em baixa ao longo do dia, enquanto o mercado ajustava as expectativas pela publicação da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de maio, na quarta-feira, que pode trazer sinais sobre os próximos passos do BC dos EUA.