Mercadante cita negacionismo econômico e pede mais ousadia para reindustrializar o País

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira, 20, que o país enfrenta um "negacionismo" no debate econômico. Ele defendeu medidas "mais ousadas" para reindustrializar o País em momento global marcado por protecionismo.

"No Brasil, não só tivemos um negacionismo na saúde pública, um negacionismo ambiental, mas tem um negacionismo no debate econômico. Essa ideia de abertura comercial unilateral é ingênua, insustentável no mundo em que estamos vivendo", disse Mercadante.

Ele falou em cerimônia no Palácio do Planalto sobre anúncio de investimentos de R$ 100 bilhões por empresas de siderurgia no País até 2028. Segundo Mercadante, nos últimos 20 anos, o BNDES investiu R$ 39 bilhões no setor.