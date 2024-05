Klaus Schwab deixará presidência executiva do Fórum Econômico Mundial até janeiro de 2025

Aos 86 anos, Klaus Schwab, presidente executivo do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), vai deixar a liderança do encontro que ajudou a fundar, em 1971. De lá para cá, a conferência se transformou no principal palco da elite empresarial e financeira do mundo, e que reuniu mais de 2.800 lideranças entre banqueiros, CEOs, presidentes de bancos centrais e políticos, em janeiro deste ano. Schwab deve passar o bastão até janeiro de 2025, antes do próximo WEF, e assumir a presidência do Conselho de Administração do Fórum. Comunicada por meio de um e-mail aos funcionários da organização, sua saída foi antecipada pelo Semafor e confirmada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em seu lugar, deve assumir o presidente do conselho executivo do WEF e ex-ministro da Noruega, Borge Brende, conforme a imprensa internacional. O WEF não confirmou o nome do substituto de Schwab, que deve ser aprovado pelo governo suíço e anunciado antes do próximo Fórum em Davos.

O Fórum Econômico Mundial diz, em nota, que desde 2015 tem se transformado em uma instituição de cooperação público-privada. "Como parte dessa transformação, a organização também tem evoluído em governança, passando de uma organização gerida pelo fundador para uma organização onde um Presidente e um Conselho de Administração assumem total responsabilidade executiva", afirma. Em viagem ao Brasil, no ano passado, Schwab ressaltou, em entrevista ao Broadcast, as vantagens do Brasil para se tornar uma "ecopower" potência ecológica. Alertou, contudo, para os tradicionais problemas da economia doméstica como juros e inflação elevados, fiscal frágil, fora a necessidade de alavancar o baixo nível de investimento no País, sobretudo, com a participação do setor privado. "O Brasil tem seus próprios problemas na economia, como inflação relativamente alta, juros altos e um baixo nível de investimento em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), abaixo de 20%. Isso quer dizer que o Brasil precisa investir mais. Outro ponto é que o Brasil tem uma dívida de 75% do PIB, um nível alto, mas há muitos países com nível ainda mais elevado", disse Schwab, ao Broadcast, na ocasião.