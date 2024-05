China Vanke obtém novo empréstimo em esforço para reforçar liquidez

A incorporadora China Vanke obteve um novo empréstimo que eleva seu total de empréstimos neste mês para mais de US$ 1 bilhão. É mais um dos esforços contínuos da incorporadora para atenuar as pressões de liquidez, à medida que busca concluir projetos habitacionais.

A Vanke, uma das poucas grandes incorporadoras chinesas que ainda não entraram em default na atual crise imobiliária do país, disse em um documento na bolsa de valores na segunda-feira que havia obtido um empréstimo de 1,2 bilhão de yuans (US$ 165,9 milhões) do Banco da China (PBoC) para usar em projetos de desenvolvimento em Changzhou, uma cidade na província de Jiangsu.

Esse empréstimo, que eleva o total de empréstimos contraídos pela Vanke e suas unidades neste mês para o equivalente a mais de US$ 1 bilhão, de acordo com registros públicos, ocorre depois que a empresa disse aos investidores, no mês passado, que estava enfrentando pressões de liquidez de curto prazo que estava confiante de que poderia resolver.