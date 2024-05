Câmara acelera projeto que suspende por 2 anos dívida de crédito rural para produtores do RS

A Câmara aprovou nesta terça-feira, 21, regime de urgência para três projetos de lei que beneficiam o Rio Grande do Sul. Com isso, as propostas poderão pular a etapa de tramitação nas comissões e ser votadas diretamente no plenário.

Um dos textos suspende por dois anos as dívidas de produtores rurais do Estado; outro estabelece condições para que as empresas sejam liberadas de dar reembolso imediato para shows e eventos cancelados por causa das enchentes; e um terceiro isenta eletrodomésticos da linha branca de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para quem for atingido por catástrofes como a que ocorre em solo gaúcho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O projeto que suspende o pagamento das dívidas dos produtores rurais é de autoria do deputado Zucco (PL-RS). Essa medida inclui créditos contratados em 2024 para investimento e comercialização.