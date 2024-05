Volks interrompe produção por falta de peças no RS; GM retoma um turno em Gravataí

A Volkswagen parou nesta segunda-feira, 20, a produção de três fábricas em razão da interrupção das entregas de fornecedores de peças gaúchos, cuja produção foi impedida pelas enchentes sem precedentes no Rio Grande do Sul. Já a General Motors (GM) está retomando parcialmente a produção em Gravataí (RS), onde produz o Onix, um dos carros mais vendidos no País.

A Volks informa que alguns de seus fornecedores com fábricas no Estado não conseguem produzir no momento.

Assim, a montadora iniciou nesta segunda-feira férias coletivas de dez dias nas fábricas de automóveis em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e Taubaté, interior paulista.