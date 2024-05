PIB do Chile cresce 1,9% no 1º trimestre e mostra forte aceleração

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 1,9% no primeiro trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo banco central chileno nesta segunda-feira, 20. Na comparação anual, o PIB chileno teve expansão ainda mais expressiva entre janeiro e março, de 2,3%.

Os resultados mostram significativa aceleração em relação ao quarto trimestre de 2023, quando o PIB chileno teve altas de 0,1% ante o trimestre anterior e de 0,4% no confronto anual.

Diante dos últimos números, a Capital Economics revisou para cima sua projeção de avanço do PIB do Chile em 2024, de 2,3% para 2,8%.