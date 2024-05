País precisa voltar a produzir carro para o povo brasileiro, não para americanos, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 20, que o Brasil precisa "voltar a produzir carro para o povo brasileiro, não para os americanos". Lula deu a declaração em solenidade com representantes do setor siderúrgico e ministros no Palácio do Planalto.

Ele afirmou que os Estados Unidos não importam carros brasileiros. "Quem importa nossos carros são os países africanos e sul-americanos", comentou.

Também disse que o Brasil exporta mais para países pobres do que para países ricos.