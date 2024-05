Morre Ivan Boesky, condenado por escândalos de insider trading nos anos 1980

O americano foi condenado em 1986 por abuso de informações privilegiadas. Segundo o governo, o investidor mantinha um esquema com o banqueiro Dennis Levine sobre compras de ações de empresas importantes. As investigações mostraram que os dois tinham um acordo em que Levine ganhava até 5% nos lucros gerados por Boesky pelas suas informações privilegiadas.

O investidor assumiu culpa e sua cooperação com as autoridades federais levou ao colapso o império de junk bonds de Michael Milken - dono do banco em que Levine trabalhava - bem como as aquisições frenéticas alimentadas por dívidas que dominavam o noticiário.

Além da prisão, Boesky pagou uma multa de mais de US$ 100 milhões, sendo eles US$ 50 milhões em lucros ilegais, valor este que foi a maior da história da Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana). O caso serviu como trampolim para o então procurador dos EUA em Manhattan, Rudolph Giuliani, alcançar o posto de prefeito de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.