Microsoft anuncia lançamentos de inteligência artificial para o sistema Windows

A Microsoft deseja que os usuários de laptops se sintam tão confortáveis com seu chatbot de inteligência artificial que ele se lembre de tudo o que você está fazendo no computador e ajude a descobrir o que deseja fazer a seguir.

A gigante do software revelou, nesta segunda-feira, 20, a versão atualizada do Copilot, seu assistente de IA, enquanto enfrenta a concorrência acirrada de rivais da Big Tech no lançamento de tecnologia de IA generativa.

Os anúncios antes da conferência anual de desenvolvedores Build da Microsoft em Seattle centraram-se na incorporação de recursos de IA em um produto onde a Microsoft já tem os olhos de milhões de consumidores: o sistema operacional Windows para computadores pessoais.