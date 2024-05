Haddad diz que consumo de aço vai aumentar, e que hoje está em patamar 'inaceitável'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 20, que o consumo de aço no Brasil está baixo e vai aumentar. Ele deu a declaração em solenidade com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, representantes do setor siderúrgico e outros ministros, no Palácio do Planalto.

"Tenho certeza que o consumo de aço vai aumentar muito, ele está num patamar inaceitável", declarou Haddad.

Ele afirmou que medidas na área microeconômica permitem o governo apoiar comércio, indústria e serviços.