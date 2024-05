Dólar sobe de olho em Focus e à espera de dirigentes do Fed

Apesar de uma ligeira baixa dos rendimentos dos Treasuries nesta manhã, os investidores recompõem posições cambiais defensivas de olho também no Boletim Focus, o primeiro depois da divulgação da ata da última reunião de política monetária do Banco Central, na semana passada. Nesta edição, o Focus trouxe uma rodada de revisões negativas nas estimativas dos economistas consultados pelo BC.

O mercado de câmbio começa a semana com o dólar em alta, alinhado aos ganhos externos da divisa americana frente pares principais e algumas moedas emergentes e ligadas a commodities. Sem indicadores americanos nesta segunda-feira, 20, os investidores estão à espera de discursos de três dirigentes do Federal Reserve em semana de publicação da ata da reunião monetária de maio do Fed, na quarta-feira (22).

Na agenda do dia, estão previstos nos Estados Unidos discursos de três dirigentes do Fed: Raphael Bostic, de Atlanta (às 9h45 e às 20h); Michael Barr, vice-presidente de Supervisão (10h); Philip Jefferson, vice-presidente (11h30).

Ainda na esteira da última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de cortar a Selic em 0,25 ponto porcentual, a 10,50% ao ano, o mercado elevou a taxa Selic projetada para 2024 para 10%, ante 9,75% na última semana. Há um mês, o patamar era de 9,50%. Considerando apenas as 86 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2024 passou de 9,75% ao ano para 10%.

No mercado local, ainda devem ser divulgados dados semanais da balança comercial (15h) e, nos próximos dias, estão programados dados de transações correntes e de IDP, na sexta-feira, e há expectativas ainda pela divulgação de dados da arrecadação federal de abril, sem data prevista.

No Congresso, a votação do projeto sobre a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e de municípios pode ocorrer nesta semana, após acordo fechado entre Legislativo e Executivo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a equipe econômica apresentará nesta semana as estimativas de impacto e as medidas compensatórias referentes à manutenção da desoneração da folha dos 17 setores e dos municípios neste ano.

E a indicada pelo governo à presidência da Petrobras Magda Chambriard poderá ser nomeada ao cargo pelo Conselho de Administração (CA) da estatal na próxima sexta-feira.

Às 9h36 desta segunda, o dólar à vista subia 0,44%, a R$ 5,1245. O dólar para junho ganhava 0,41%, a R$ 5,1290.