Bolsas da Ásia fecham em alta, com chinesas ainda sustentadas por medidas para imóveis

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 20/05/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, com as chinesas ampliando ganhos ainda em reação a uma série de medidas anunciadas por Pequim para reavivar o setor imobiliário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,54%, a 3.171,15 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,47%, a 1.793,98 pontos. No fim da semana passada, o governo chinês anunciou um audacioso plano em nova tentativa de recuperar o mercado imobiliário, que há anos enfrenta uma série crise. Hoje, o banco central chinês (PBoC) deixou suas principais taxas de juros - as chamadas LPRs - inalteradas por mais um mês. A LPR de 5 anos é a taxa de referência para hipotecas.