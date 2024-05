Appy: Reforma tributária mantém essência da proposta original apesar das exceções

O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, avaliou nesta segunda, 20, que a essência da proposta, de sua autoria, de mudanças da tributação no consumo foi preservada, apesar das exceções incluídas para que a reforma fosse aprovada no Legislativo.

"O ideal seria ter menos exceções, mas as exceções foram o custo político da aprovação", comentou Appy durante live da Fundação Getulio Vargas (FGV). O secretário da reforma no ministério da Fazenda destacou que, a despeito das mudanças promovidas durante a negociação no Congresso, a reforma preserva a criação do imposto sobre valor agregado, o IVA, de base ampla, sob uma legislação única. Segundo Appy, a reforma elimina a cumulatividade - ou seja, o acúmulo de créditos tributários não compensados -, resolve distorções e reduz em 80% a complexidade do sistema atual.

Appy avaliou que a emenda constitucional aprovada em dezembro passado é mais ousada do que todas as outras tentativas de reforma sobre consumo no passado. Isso foi possível, comentou, pela percepção na sociedade de que o sistema atual é custoso e dificulta o crescimento.