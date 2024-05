AngloGold Ashanti estabelece no Brasil jornada de trabalho de quatro dias

Uma das grandes mineradoras de ouro do mundo adota jornada de quatro dias em parte das operações no Brasil Crédito: Reprodução/Pexels - Vojtech Okenka

Cada vez mais os seres humanos estão priorizando a qualidade de vida e buscando mais tempo para descansar e focar na saúde mental e física. Algumas empresas do mundo estão adotando a semana de quatro dias, diminuindo a jornada de trabalho. Uma das primeiras companhias a estabelecer isso no Brasil está sendo a AngloGold Ashanti, uma das maiores mineradoras de ouro do mundo, que já está no mercado há quase 200 anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine ENTENDA como funciona a redução de jornada de trabalho aprovada pelo Senado



Empresa vem aderindo às novidades do mercado Desde de abril, a mineradora vem se adaptando e aderindo às novas tecnologias e mudanças no mercado. A empresa procurou a “Reconnect Happiness at Work & Human Sustainability”, que é responsável pela jornada menor de trabalho no Brasil. De acordo com Felipe Fagundes, vice-presidente de recursos humanos da companhia na América Latina, a AngloGold está trabalhando em conjunto ao grupo de empresas que estão testando a carga horária mais curta no País. “Em conversas informais, vimos que seria possível implementar a proposta de jornada reduzida. Mas como somos uma mineradora que opera 24 horas por dia, temos duas pontas: de um lado, pessoal do administrativo, de outro, o operacional nas minas”, disse Fagundes.