Alckmin quer que taxação de importados e programa Mover sejam votados separadamente

O vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse ao Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que seria melhor a Câmara discutir a taxação de compras internacionais até US$ 50 separadamente do Mover - programa que destina R$ 19 bilhões em incentivos ao setor automotivo.

De acordo com ele, a expectativa é de votação na terça-feira, 21. "A gente espera que na terça-feira vote (o Mover), porque a medida provisória vai caducar", disse Alckmin.

O Mover foi editado pelo governo em forma de medida provisória, que perde a validade em 31 de maio. O Congresso, porém, decidiu avaliar a proposta em forma de projeto de lei - que não tem prazo para ser deliberado.