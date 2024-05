Não há antecipação de guidance para Fazenda antes da reunião do Copom, diz Haddad

Questionado sobre se poderia ter informado Haddad de que mudaria a orientação da política monetária, Campos Neto afirmou na entrevista que nunca fez isso, nem no governo anterior, e que não o fará agora.

"Nenhum dos nove diretores do Banco Central deveria comunicar absolutamente nada antes da reunião do Copom", disse o ministro ao ser indagado pela reportagem sobre a declaração dada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em entrevista exclusiva ao Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 17, que não cabe ao Banco Central antecipar à equipe econômica o "guidance", ou seja, o ritmo de definição da Selic antes da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Ele disse que há um procedimento natural de troca de informações entre a Fazenda e BC, mas reforçou que não "se toca no assunto" sobre condução da política monetária antes da reunião.

Haddad também minimizou as críticas à política fiscal feitas na manhã de hoje por ex-presidentes do Banco Central durante o evento em comemoração aos 30 anos do Plano Real.

O ministro citou que o País vivenciou cenários de déficit durante dez anos e reforçou o seu compromisso com o ajuste nas contas públicas e com a recomposição da base fiscal do Estado. "Todo gasto tributário está sendo revisto para essa composição", disse.

Ele também reiterou a inflação controlada este ano e a busca para convergi-la à meta.