Moderação externa e dúvidas com fiscal e Petrobras impedem Ibovespa de subir por minério

O Ibovespa abriu perto da estabilidade nesta sexta-feira, 17, com viés de baixa, em meio a um ambiente cauteloso no exterior depois de falas duras de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) na quinta-feira. Nesta sexta, outras autoridades do Fed falarão, o que poderá ajudar nas apostas para o início de queda dos juros americanos. Um grau maior de volatilidade no início da tarde não pode ser descartado, principalmente devido ao vencimento de opções sobre ações nesta sexta-feira, além da agenda de indicadores esvaziada. Ainda assim, por ora, o Ibovespa pode fechar a semana com ligeira alta, após recuo na passada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A despeito da valorização do minério de ferro, em Dalian, e do anúncio de medidas de estímulos na China, preocupam os novos sinais de desaquecimento do consumo do gigante asiático. Da mesma forma, ficam no foco as continuadas incertezas na Petrobras e com as políticas monetária e fiscal do Brasil.

"Por ora, não há novidades que justifiquem a queda do Ibovespa, só fluxo em cima de Petrobrás e alguns bancos, com somente as ações da Vale tendo bom desempenho", descreve Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos. Ainda há desconfiança em relação a como será a atual gestão da estatal sob o comando de Magda Chambriard, indicada pelo presidente Lula para assumir o cargo no lugar do demissionário Jean Paul Prates. Ontem, o Índice Bovespa fechou com alta de 0,20%, aos 128.283,62 pontos, mesmo com a nova queda nas ações da Petrobras (ON -1,82%, PN -2,84%). Para Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil, o Ibovespa precisa passar os 130 mil pontos para ganhar tração e almejar o recorde próximo dos 135 mil pontos. Porém, há dúvidas internas elevadas.