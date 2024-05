China perde para EUA a posição de principal parceira comercial da Alemanha

Os Estados Unidos desbancaram a China de seu posto de principal parceiro comercial da Alemanha no primeiro trimestre do ano, em meio a tensões geopolíticas que ameaçam o relacionamento dos países ocidentais com a nação asiática. O volume do comércio exterior, que compreende tanto as exportações quanto as importações, entre a Alemanha e a China totalizou 60,0 bilhões de euros, segundo dados da agência de estatísticas alemã Destatis, divulgados nesta sexta-feira, 17.

Sua queda no ranking foi impulsionada por um declínio de 12% no ano nas importações. As exportações para a China também caíram 1,1%, com as exportações de automóveis caindo 6,8% no ano, de acordo com a Destatis.

Ainda assim, a China liderou o caminho em termos de importações para a Alemanha, com cerca de 11% do total de 331,2 bilhões de euros em bens importados, segundo os dados.

Um quarto de todos os carros elétricos importados veio da China, segundo a Destatis. Isso ocorre depois que o governo Biden anunciou esta semana uma tarifa de 100% sobre os carros elétricos fabricados na China para os EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.