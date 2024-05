Bolsas de NY fecham mistas, subindo na semana, e com Dow Jones fechando acima de 40 mil pontos

Assim, o Dow Jones terminou a semana em nível recorde, encerrando acima dos 40 mil pontos pela primeira vez na história. Por outro lado, no período da tarde, os comentários da diretora do Fed Michelle Bowman que não descartaram novas altas de juros pela instituição deram forças aos Treasuries, e pesaram nas bolsas.

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, em um cenário com intensa atenção às perspectivas para a política monetária americana. Nos últimos dias, a publicação de indicadores e declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) compuseram um cenário de uma postura mais relaxada da instituição, o que ajudou os índices a renovarem suas máximas de fechamento.

Bowman afirmou continuar disposta a retomar altas de juros caso os dados indiquem que o progresso na inflação estagnou ou reverteu. Ela disse que considera o nível atual da política como restritivo, e que seu cenário-base é de que inflação baixará com os juros mantidos no nível atual nos EUA. No entanto, Bowman reconheceu que há diversos riscos altistas para os preços que impactam sua projeção. "Continuarei cautelosa em minha abordagem ao considerar futuras mudanças na postura da política", declarou Bowman. "Seguirei monitorando de perto os dados enquanto avalio a trajetória apropriada para a política monetária."

Por sua vez, a Oxford Economics afirma que ainda tem uma sobreponderação em ativos de risco, uma vez que os principais catalisadores do seu enquadramento - ciclo econômico, dinâmica do lucro por ação e condições financeiras - continuam decididamente positivos. "Com a probabilidade de mais aumentos de juros pelo Fed agora significativamente reduzidos, o argumento para rendimentos das obrigações muito mais elevados parece contido, mesmo que os riscos ascendentes para os prêmios de prazo sejam grandes, dada a perspectiva de grandes déficits dos EUA no médio prazo", afirma a consultoria.

As ações da Reddit dispararam 10,04%, depois que a empresa informou que assinou um acordo com a OpenAI para dar à startup de inteligência artificial acesso aos seus dados, seguindo acordos semelhantes feitos com o Google e a empresa de software de relações públicas Cision.