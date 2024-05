Bolsas da Ásia fecham mistas, com ganhos em Xangai e Hong Kong após estímulos para imóveis

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 17/05/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com as da China e de Hong Kong impulsionadas por novas medidas do governo chinês para ajudar seu enfraquecido setor imobiliário.

Na China continental, os mercados reverteram perdas do começo do pregão depois de Pequim anunciar a flexibilização de regras hipotecárias e determinar que governos locais comprem moradias não vendidas. O índice Xangai Composto subiu 1,01%, a 3.154,03 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,18%, a 1.785,59 pontos. Ações do setor imobiliário lideraram os ganhos, com saltos de 10% da Greenland Holdings, da Poly Developments & Holdings e da China Vanke.